Президент Володимир Зеленський обіцяє, що за 5 років Україна кардинально зміниться.
Дивися повний текст 20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив про зміни в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2019 18:27
20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив про зміни в Україні.
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:05
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|