Президент Володимир Зеленський обіцяє, що за 5 років Україна кардинально зміниться.
Дивися повний текст 20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив про зміни в Україні.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 18:27
20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив про зміни в Україні.
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:05
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:54
Что-то мне это напоминает...
А, бессмертное:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 08 сер, 2019 23:00
Если бы у бабушки были ..., то она была бы дедушкой))
Сказки от очередного президента контролируемого олигархом.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:22
Хотя, если судить по увеличению посещаемости Мальдив, по количеству проданной в Италии недвижимости,...
- Пакращання наслало!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:29
судя по тому, каких петухов набрали реформировать судебную систему, инвесторов привлекать будет тяжело
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:03
учитывая, что сейчас уже 16 аэропортов работают, обещания напоминают снизить налоги для айтишников с 5 до 6%
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