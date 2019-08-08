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20 млрд інвестицій в інфраструктуру:
Зеленський заявив...

20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:27

20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський обіцяє, що за 5 років Україна кардинально зміниться.

Дивися повний текст 20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив про зміни в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:27

Впечатляет. Теперь сьездить в США, Германию, Китай
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:05

  bklochok написав:Впечатляет. Теперь сьездить в США, Германию, Китай

Предыдущий обещал больше.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:54

Что-то мне это напоминает...

А, бессмертное:
Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:00

Если бы у бабушки были ..., то она была бы дедушкой))
Сказки от очередного президента контролируемого олигархом.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:22

Хотя, если судить по увеличению посещаемости Мальдив, по количеству проданной в Италии недвижимости,...
- Пакращання наслало!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:29

судя по тому, каких петухов набрали реформировать судебную систему, инвесторов привлекать будет тяжело
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:03

учитывая, что сейчас уже 16 аэропортов работают, обещания напоминают снизить налоги для айтишников с 5 до 6%
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:00

все правильно. Сейчас гдето такие же деньги каждый год на инфраструктуру и уходят

А где достижение то?

Только дороги - 1.5Млрд в год

https://avto.informator.ua/2018/12/19/n ... ntirovali/
arheops
 
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