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Про що свідчить підпис водія в постанові про порушення...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат" на своїй сторінці у фейсбуці.
Дивися повний текст Про що свідчить підпис водія в постанові про порушення ПДР - рішення ВС
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:13
Очередная информация ни о чём.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:27
Нарушил, заплати. Не заплатил, то через 3 мес. в тройне
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bklochok
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:36
bklochok написав:
Нарушил, заплати. Не заплатил, то через 3 мес. в тройне
Жаль, что полицейские этого не понимают, и не платят за свои нарушения, даже снятые на камеру и при свидетелях. Они же не обычные люди, чтоб платить штрафы, как обычные смертные, богов правосудия законы не касаются
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safonovstanislav
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