Про це пише "Дорожній адвокат" на своїй сторінці у фейсбуці.
Дивися повний текст Про що свідчить підпис водія в постанові про порушення ПДР - рішення ВС.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:13
Про що свідчить підпис водія в постанові про порушення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Про що свідчить підпис водія в постанові про порушення ПДР - рішення ВС.
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:36
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