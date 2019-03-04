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Про що свідчить підпис водія
в постанові про порушення...

Про що свідчить підпис водія в постанові про порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:13

Про що свідчить підпис водія в постанові про порушення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат" на своїй сторінці у фейсбуці.

Дивися повний текст Про що свідчить підпис водія в постанові про порушення ПДР - рішення ВС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:13

Очередная информация ни о чём.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:27

Нарушил, заплати. Не заплатил, то через 3 мес. в тройне
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:36

  bklochok написав:Нарушил, заплати. Не заплатил, то через 3 мес. в тройне

Жаль, что полицейские этого не понимают, и не платят за свои нарушения, даже снятые на камеру и при свидетелях. Они же не обычные люди, чтоб платить штрафы, как обычные смертные, богов правосудия законы не касаются
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 22:58

Посмотрите Ютюб zpsanek и поймите какие тупые существа работают в полиции и упиваются своей властью. О какой справедливости речь?
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 01:11

  priem_metalla86 написав:Посмотрите Ютюб zpsanek и поймите какие тупые существа работают в полиции и упиваются своей властью. О какой справедливости речь?


Это тот, который с израильским гражданством пролез в раду благодаря типа умным существам?
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