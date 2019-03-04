|
|
|
Про що свідчить підпис водія в постанові про порушення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат" на своїй сторінці у фейсбуці.
Дивися повний текст Про що свідчить підпис водія в постанові про порушення ПДР - рішення ВС
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90232
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:13
Очередная информация ни о чём.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1731
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:27
Нарушил, заплати. Не заплатил, то через 3 мес. в тройне
-
bklochok
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 27.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:36
bklochok написав:
Нарушил, заплати. Не заплатил, то через 3 мес. в тройне
Жаль, что полицейские этого не понимают, и не платят за свои нарушения, даже снятые на камеру и при свидетелях. Они же не обычные люди, чтоб платить штрафы, как обычные смертные, богов правосудия законы не касаются
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2184
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 22:58
Посмотрите Ютюб zpsanek и поймите какие тупые существа работают в полиции и упиваются своей властью. О какой справедливости речь?
-
priem_metalla86
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 31.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 23:05
До чого тут підпис ? Не згоден то оскаржуй постанову до суду , якщо доказів порушення у поліцаїв нема то таку постанову суду скасовує 100% . Але треба написати додатково заяву до керівника поліцаїв і отримати відповідь про те що докази або покази свідків відсутні і додати цю відповідь до матеріалів судового провадження !
-
grikun
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 01:11
priem_metalla86 написав:
Посмотрите Ютюб zpsanek и поймите какие тупые существа работают в полиции и упиваются своей властью. О какой справедливости речь?
Это тот, который с израильским гражданством пролез в раду благодаря типа умным существам?
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8685
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 1288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 04:38
Посмотрите кто работает в новой полиции! Дикие необразованые жлобы и попрошайки! Которых набрали по объявлению в газете!
-
6490021
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 06:40
WachtAmRhein написав: priem_metalla86 написав:
Посмотрите Ютюб zpsanek и поймите какие тупые существа работают в полиции и упиваются своей властью. О какой справедливости речь?
Это тот, который с израильским гражданством пролез в раду благодаря типа умным существам?
да
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2809
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|164
|
Пон 29 лип, 2019 06:51
Джон
|
|72
|3644
|
Вів 07 тра, 2019 12:18
shapo
|
|1
|164
|
|