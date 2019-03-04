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Про що свідчить підпис водія
в постанові про порушення...

Про що свідчить підпис водія в постанові про порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:20

Это все понятно, была у меня ситуация, что не взял новый полис с собой в авто, выписали штраф, хотя машина была застрахована и копы это знали.
Это абсолютно не правильно.
То же и с правами и техпаспортом. Зачем все это с собой таскать?
Есть паспорт, патрульный проверил что все ок, машина на мне, удостоверение водительское действующее, что еще нужно?!
Уверен, новый президент и с этим разберется и будем жить как человеки, а не дойные коровы.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:29

А що значить не поверне водійське посвідчення? Хто йому його надасть, максимум з рук водія ознайомляться.
Grikun, якщо доказів у поліцаїв немає, то о якій постанові може бути річ?)))))
nikolasikx
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:25

  логан1919 написав:
  WachtAmRhein написав:
  priem_metalla86 написав:Посмотрите Ютюб zpsanek и поймите какие тупые существа работают в полиции и упиваются своей властью. О какой справедливости речь?


Это тот, который с израильским гражданством пролез в раду благодаря типа умным существам?
Куницкий сделал для блага водителей намного больше, чем такие писаки-алени как ты. И не важно какое у него гражданство. Важны поступки.


Он бы свои умные поступки попробовал бы полиции Израиля применить.Сразу бы язык в анус спрятал.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:27

  6490021 написав:Посмотрите кто работает в новой полиции! Дикие необразованые жлобы и попрошайки! Которых набрали по объявлению в газете!


Так срочно подай заявление и будешь принят один образованный на всю полицию и сразу карьерный рост начнешь семимильными шагами.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:13

  Ratatui написав:Так срочно подай заявление и будешь принят один образованный на всю полицию и сразу карьерный рост начнешь семимильными шагами.

Условия там такие, что туда мало кто хочет идти. Взяточников одного за другим ловят. В одном из видео, полицай рассказывал на скрытую камеру, что основную часть взятки должен отдать начальнику. Вы бы пошли в структуру, в которой в неофициальные обязанности входит ежедневное совершение криминала?
safonovstanislav
 
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