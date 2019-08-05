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Нацбанк спростив торгівлю
державними цінними паперами...

Нацбанк спростив торгівлю державними цінними паперами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:26

Нацбанк спростив торгівлю державними цінними паперами...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Дивися повний текст Нацбанк спростив торгівлю державними цінними паперами через смартфон.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:26

Хрень. Порог входа какой ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:30

  yama написав:Хрень. Порог входа какой ?

белый лям всего лишь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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