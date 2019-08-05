Про це повідомляє прес-служба Національного банку.
Дивися повний текст Нацбанк спростив торгівлю державними цінними паперами через смартфон.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:26
Нацбанк спростив торгівлю державними цінними паперами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк спростив торгівлю державними цінними паперами через смартфон.
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:30
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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