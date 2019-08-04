В кінці 2019-го його вартість зросте до 9500 грн
Дивися повний текст Газ подорожчає восени і українцям відразу перерахують платіжки - експерт.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:37
Газ подорожчає восени і українцям відразу перерахують...
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Дивися повний текст Газ подорожчає восени і українцям відразу перерахують платіжки - експерт.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:37
Проблема решается легко: надо избавиться от такого непосильного наследия совка, как центральное отопление. Людей фактически заставляют оплачивать огромные потери тепла и по космическим ценам. Закон не позволяет поставить учётные приборы при нежелании половины жильцов дома. Эта половина - бабушки, которым платят субсидии. Если отказаться от "услуг" теплопоставщиков и отапливать локально часть жилища альтернативными методами, то будет экономия в 3-5 раз. Иначе - неплатежи.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:45
А почему это плохое наследие - центральное отопления? В холодных странах - оно везде. Нет ,возможности, экономить - это да, нет счетчиков, термостатов по квартирам...Закон перестал разрешать в этом году -ставить счетчики, те,что есть -никто не запрещал. Ну,альтернативные методы -намного дороже, выигрываешь , только ,что частично отапливаешь по времени и греешься от соседей - будем откровенны...
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:47
А то что газ в ПХГ покупался летом когда цена была низкой это ничего? а потом люди удивляются - почему не увеличивают собственную добычу? а зачем напрягаться если и так прибыль за счет маржи от летней цены и зимней, плюс наценки на свой газ и виртуальные перемоги в судах позволяют руководству нафтогаза перечислять мамам круглые суммы. Ну а "борьба" с приведением газа к НУ - это вообще нечто...
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