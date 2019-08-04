Газ подорожчає восени і українцям відразу перерахують...

Яйценюх и не такое рассказывал и стену строил и кулю в лоб запускал.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:33
Яйценюх и не такое рассказывал и стену строил и кулю в лоб запускал.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:52
Живу в городе, где много лет нет центрального отопления/горячей воды. Да, город небольшой, но было бы желание. Все поставили газовые котлы/эл.ототпление, кто не смог - получил помощь от местного бюджета на установку. Коммунальные предприятия также получили автономное отопление. Конечно, все происходило не за один год. Как минимум лет 8-10 понадобилось. Результат - все в тепле, газовые котлы не взрываются, электрическое отопление не наводит ужас на представителей коммунальных служб.
P.S. Правда появилась другая проблема. Электросети не выдерживают нагрузки, поначалу зимой часто сидели без света и тепла, но... понемногу и эта проблема решается. Прошлой зимой почти не было отключений
Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:38
видел я такой город
Killer75 в Жмеринке примерно такая ситуация. Дыры в стенах домов для вентиляции газовых котлов: под окнами кухни в стене пятиэтажек высверливалась дыра для вентиляции газового котла. Но город небольшой, в основном одноэтажный, старый - можно такое и пережить. А вот в миллионнике....
Додано: Суб 10 сер, 2019 07:14
Госкомстат недавно отрапортовал, что газ для населения за прошлый месяц подешевел на 10,3%, с начала года на 19,7%.
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