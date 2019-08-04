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Газ подорожчає восени і
українцям відразу перерахують...

Газ подорожчає восени і українцям відразу перерахують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:33

  hxbbgaf написав:С какого перепугу? Это развод какой-то. Гривна укрепилась больше чем на 10%, еще и в Европе подешевел газ, то есть тарифы должны просто рухнуть! И это если не считать, что мы и так переплачиваем за свой газ в разы (слушайте выступление Яценюка 22 ноября 2013-го года в ютубе).


Яйценюх и не такое рассказывал и стену строил и кулю в лоб запускал.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:52

Живу в городе, где много лет нет центрального отопления/горячей воды. Да, город небольшой, но было бы желание. Все поставили газовые котлы/эл.ототпление, кто не смог - получил помощь от местного бюджета на установку. Коммунальные предприятия также получили автономное отопление. Конечно, все происходило не за один год. Как минимум лет 8-10 понадобилось. Результат - все в тепле, газовые котлы не взрываются, электрическое отопление не наводит ужас на представителей коммунальных служб.

P.S. Правда появилась другая проблема. Электросети не выдерживают нагрузки, поначалу зимой часто сидели без света и тепла, но... понемногу и эта проблема решается. Прошлой зимой почти не было отключений
Killer75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:38

видел я такой город

Killer75 в Жмеринке примерно такая ситуация. Дыры в стенах домов для вентиляции газовых котлов: под окнами кухни в стене пятиэтажек высверливалась дыра для вентиляции газового котла. Но город небольшой, в основном одноэтажный, старый - можно такое и пережить. А вот в миллионнике....
vcuss
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 07:14

  hxbbgaf написав:С какого перепугу? Это развод какой-то. Гривна укрепилась больше чем на 10%, еще и в Европе подешевел газ, то есть тарифы должны просто рухнуть! И это если не считать, что мы и так переплачиваем за свой газ в разы (слушайте выступление Яценюка 22 ноября 2013-го года в ютубе).

Госкомстат недавно отрапортовал, что газ для населения за прошлый месяц подешевел на 10,3%, с начала года на 19,7%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 07:41

  BIGor написав:Госкомстат недавно отрапортовал, что газ для населения за прошлый месяц подешевел на 10,3%, с начала года на 19,7%.


Круто. А вот цену на горячую воду в Киеве почему-то никто снижать не собирается. Почему?
Вебманивец
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 08:05

  Вебманивец написав:
  BIGor написав:Госкомстат недавно отрапортовал, что газ для населения за прошлый месяц подешевел на 10,3%, с начала года на 19,7%.


Круто. А вот цену на горячую воду в Киеве почему-то никто снижать не собирается. Почему?

шоб бойлеры юзали :D
шевелились....
19yuriy91
 
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