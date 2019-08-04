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Газ подорожчає восени і українцям відразу перерахують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:33
hxbbgaf написав:
С какого перепугу? Это развод какой-то. Гривна укрепилась больше чем на 10%, еще и в Европе подешевел газ, то есть тарифы должны просто рухнуть! И это если не считать, что мы и так переплачиваем за свой газ в разы (слушайте выступление Яценюка 22 ноября 2013-го года в ютубе).
Яйценюх и не такое рассказывал и стену строил и кулю в лоб запускал.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:52
Живу в городе, где много лет нет центрального отопления/горячей воды. Да, город небольшой, но было бы желание. Все поставили газовые котлы/эл.ототпление, кто не смог - получил помощь от местного бюджета на установку. Коммунальные предприятия также получили автономное отопление. Конечно, все происходило не за один год. Как минимум лет 8-10 понадобилось. Результат - все в тепле, газовые котлы не взрываются, электрическое отопление не наводит ужас на представителей коммунальных служб.
P.S. Правда появилась другая проблема. Электросети не выдерживают нагрузки, поначалу зимой часто сидели без света и тепла, но... понемногу и эта проблема решается. Прошлой зимой почти не было отключений
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:38
Killer75 в Жмеринке примерно такая ситуация. Дыры в стенах домов для вентиляции газовых котлов: под окнами кухни в стене пятиэтажек высверливалась дыра для вентиляции газового котла. Но город небольшой, в основном одноэтажный, старый - можно такое и пережить. А вот в миллионнике....
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Додано: Суб 10 сер, 2019 07:14
hxbbgaf написав:
С какого перепугу? Это развод какой-то. Гривна укрепилась больше чем на 10%, еще и в Европе подешевел газ, то есть тарифы должны просто рухнуть! И это если не считать, что мы и так переплачиваем за свой газ в разы (слушайте выступление Яценюка 22 ноября 2013-го года в ютубе).
Госкомстат недавно отрапортовал, что газ для населения за прошлый месяц подешевел на 10,3%, с начала года на 19,7%.
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BIGor
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Додано: Суб 10 сер, 2019 07:41
BIGor написав:
Госкомстат недавно отрапортовал, что газ для населения за прошлый месяц подешевел на 10,3%, с начала года на 19,7%.
Круто. А вот цену на горячую воду в Киеве почему-то никто снижать не собирается. Почему?
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Вебманивец
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Додано: Суб 10 сер, 2019 08:05
Вебманивец написав: BIGor написав:
Госкомстат недавно отрапортовал, что газ для населения за прошлый месяц подешевел на 10,3%, с начала года на 19,7%.
Круто. А вот цену на горячую воду в Киеве почему-то никто снижать не собирается. Почему?
шоб бойлеры юзали
шевелились....
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:38
Вебманивец написав: BIGor написав:
Госкомстат недавно отрапортовал, что газ для населения за прошлый месяц подешевел на 10,3%, с начала года на 19,7%.
Круто. А вот цену на горячую воду в Киеве почему-то никто снижать не собирается. Почему?
а смысл дёргаться если в половине домов горячей воды просто нет..
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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