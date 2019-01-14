Електросамокати небезпечніші для навколишнього середовища, ніж громадський транспорт.
Дивися повний текст Електросамокати менш екологічні, ніж громадський транспорт - дослідження.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:46
Електросамокати менш екологічні, ніж громадський...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електросамокати менш екологічні, ніж громадський транспорт - дослідження.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:46
А якщо будуть на електровантажівках збирати? :)
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