RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Електросамокати менш
екологічні, ніж громадський...

Електросамокати менш екологічні, ніж громадський...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:46

Електросамокати менш екологічні, ніж громадський...

Пропонуємо до обговорення:
Електросамокати небезпечніші для навколишнього середовища, ніж громадський транспорт.

Дивися повний текст Електросамокати менш екологічні, ніж громадський транспорт - дослідження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90257
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:46

працівники компаній, які збирають самокати для підзарядки, їздять по місту на звичайних автомобілях

А якщо будуть на електровантажівках збирати? :)
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2149
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:10

Кто убил электромобиль?
p_a_l
 
Повідомлень: 2237
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:27

оьрываолвиаовиаповаиповаимоваимьваимвьаимьчаимчьвимчьмичьвим

Какая-то ерунда, а не новость.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1560
З нами з: 08.10.15
Подякував: 587 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ оновить громадський транспорт за гроші...
R2 » Суб 16 бер, 2019 12:30
1 170
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 бер, 2019 12:30
Alex_TT
В одній з країн ЄС громадський транспорт стане повністю...
R2 » Вів 22 січ, 2019 11:17
4 569
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 15:52
Джон
Цього року уряд обіцяє оновити громадський транспорт у...
R2 » Пон 14 січ, 2019 15:47
1 607
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 15:47
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14331)
10.08.2019 19:28
Рынок ОВГЗ (1040)
10.08.2019 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.