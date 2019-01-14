Електросамокати небезпечніші для навколишнього середовища, ніж громадський транспорт.
Дивися повний текст Електросамокати менш екологічні, ніж громадський транспорт - дослідження.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:46
Електросамокати менш екологічні, ніж громадський...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електросамокати менш екологічні, ніж громадський транспорт - дослідження.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:46
А якщо будуть на електровантажівках збирати? :)
Додано: Суб 10 сер, 2019 18:27
оьрываолвиаовиаповаиповаимоваимьваимвьаимьчаимчьвимчьмичьвим
Какая-то ерунда, а не новость.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Суб 10 сер, 2019 18:45
Ну и длинный фитиль у этих американских учёных, миф об экологичности электромобилей развеян лет этак десять назад.
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