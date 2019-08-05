З 76 банків, що працюють в Україні, за підсумками січня-червня прибуток отримали 66.
Дивися повний текст Прибуток за підсумками півріччя отримали 86% банків України.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:31
Прибуток за підсумками півріччя отримали 86% банків України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прибуток за підсумками півріччя отримали 86% банків України.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:31
Приват, Аваль - понятно, Укрсиб если бы кредитовал был ближе к Авалю по доходности, а так сидит на мешках с деньгами и не знает куда их девать, кредитный департамент нужно разогнать к еб**ям
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