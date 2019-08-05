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Прибуток за підсумками півріччя
отримали 86% банків України

Прибуток за підсумками півріччя отримали 86% банків України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:31

Прибуток за підсумками півріччя отримали 86% банків України

Пропонуємо до обговорення:
З 76 банків, що працюють в Україні, за підсумками січня-червня прибуток отримали 66.

Дивися повний текст Прибуток за підсумками півріччя отримали 86% банків України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:31

Приват, Аваль - понятно, Укрсиб если бы кредитовал был ближе к Авалю по доходности, а так сидит на мешках с деньгами и не знает куда их девать, кредитный департамент нужно разогнать к еб**ям
Rainbow
 
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