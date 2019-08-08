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В НБУ дали рецепт зростання економіки України до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:32
Пропонуємо до обговорення:
Україна потенційно може розвиватися темпами 5-7%.
Дивися повний текст В НБУ дали рецепт зростання економіки України до рівня країн ЄС
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