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В НБУ дали рецепт зростання
економіки України до рівня...

В НБУ дали рецепт зростання економіки України до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:32

В НБУ дали рецепт зростання економіки України до рівня...

Пропонуємо до обговорення:
Україна потенційно може розвиватися темпами 5-7%.

Дивися повний текст В НБУ дали рецепт зростання економіки України до рівня країн ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:47

Очень хотелось бы получать от НБУ не рецепты а результаты.
Shram
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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