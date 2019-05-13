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Нацполіція розслідує мільярдні махінації на будівництві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:43
Пропонуємо до обговорення:
Суд надав Національній поліції право доступу до речей і документів КМДА з можливістю вилучення їх оригіналів.
Дивися повний текст Нацполіція розслідує мільярдні махінації на будівництві Великої Окружної дороги
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:43
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