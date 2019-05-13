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Нацполіція розслідує мільярдні
махінації на будівництві...

Нацполіція розслідує мільярдні махінації на будівництві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:43

Нацполіція розслідує мільярдні махінації на будівництві...

Пропонуємо до обговорення:
Суд надав Національній поліції право доступу до речей і документів КМДА з можливістю вилучення їх оригіналів.

Дивися повний текст Нацполіція розслідує мільярдні махінації на будівництві Великої Окружної дороги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:43

Уж очень мне нравится новыть президент, ттт
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:16

Расследует это еще ничего не значит.
Вот если бы уже расследовала и вернула средства -то тогда другое дело.
А расследовать без результатов только оправдание существования и зарплат тех кто расследует-расследует да толку никакого
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:00

В нашій країні розслідування та суд тривають до тих пір - поки правопорушник не звалить за бугор, або не помре.
jeugen
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