Суд надав Національній поліції право доступу до речей і документів КМДА з можливістю вилучення їх оригіналів.
Дивися повний текст Нацполіція розслідує мільярдні махінації на будівництві Великої Окружної дороги.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:43
Нацполіція розслідує мільярдні махінації на будівництві...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацполіція розслідує мільярдні махінації на будівництві Великої Окружної дороги.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:16
Расследует это еще ничего не значит.
Вот если бы уже расследовала и вернула средства -то тогда другое дело.
А расследовать без результатов только оправдание существования и зарплат тех кто расследует-расследует да толку никакого
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:00
В нашій країні розслідування та суд тривають до тих пір - поки правопорушник не звалить за бугор, або не помре.
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