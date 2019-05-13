Нацполіція розслідує мільярдні махінації на будівництві...

Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:57

По окончании "расследования" стоимость работ возрастёт уже не в 4 раза, а в 8 мь.

Судьи, прокурорские, эксперты, ... - все хотят кушать и их услуги сегодня не дёшевы.

Проблема только в том, что саму дорогу никто не строит и не собирается.



А если собрать эту всю наволочь, обеспечить шанцевым инструментом - в течении месяца можно закрыть весь объём работ. И дать им возможность честно заработать на кусок хлеба.



Результат:

1. Экономия бюджета по непроизводственным расходам.

2. Строительство дороги

3. Физическое сокращение криминала

4. Сохранение размера расходов на капитальное вложение

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10001. Стабилизация курса национального платёжного средства.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.