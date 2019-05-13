Суд надав Національній поліції право доступу до речей і документів КМДА з можливістю вилучення їх оригіналів.
Дивися повний текст Нацполіція розслідує мільярдні махінації на будівництві Великої Окружної дороги.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:43
Нацполіція розслідує мільярдні махінації на будівництві...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацполіція розслідує мільярдні махінації на будівництві Великої Окружної дороги.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:16
Расследует это еще ничего не значит.
Вот если бы уже расследовала и вернула средства -то тогда другое дело.
А расследовать без результатов только оправдание существования и зарплат тех кто расследует-расследует да толку никакого
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:00
В нашій країні розслідування та суд тривають до тих пір - поки правопорушник не звалить за бугор, або не помре.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:57
По окончании "расследования" стоимость работ возрастёт уже не в 4 раза, а в 8 мь.
Судьи, прокурорские, эксперты, ... - все хотят кушать и их услуги сегодня не дёшевы.
Проблема только в том, что саму дорогу никто не строит и не собирается.
А если собрать эту всю наволочь, обеспечить шанцевым инструментом - в течении месяца можно закрыть весь объём работ. И дать им возможность честно заработать на кусок хлеба.
Результат:
1. Экономия бюджета по непроизводственным расходам.
2. Строительство дороги
3. Физическое сокращение криминала
4. Сохранение размера расходов на капитальное вложение
......................................
10001. Стабилизация курса национального платёжного средства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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