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НБУ з початку року купив на міжбанку $3 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:32
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України за період з 1 січня по 2 серпня купив на міжбанківському валютному ринку 2,910 мільярда доларів.
Дивися повний текст НБУ з початку року купив на міжбанку $3 мільярди
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:33
И зачем нам МВФ,может нам им дать в долг?
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borzol
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Вів 06 сер, 2019 11:12
nalim