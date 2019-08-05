Національний банк України за період з 1 січня по 2 серпня купив на міжбанківському валютному ринку 2,910 мільярда доларів.
Дивися повний текст НБУ з початку року купив на міжбанку $3 мільярди.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:32
НБУ з початку року купив на міжбанку $3 мільярди
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ з початку року купив на міжбанку $3 мільярди.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:22
Когда госорган за неделю выкупает 20-30% валюты, то нельзя говорить, что у нас курс на межбанке рыночный курс
Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:27
Вот у мееня возник вопрос - А откуда НБУ взял деньги на выкуп 3 млрд долларов?
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