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НБУ з початку року купив
на міжбанку $3 мільярди

НБУ з початку року купив на міжбанку $3 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:32

НБУ з початку року купив на міжбанку $3 мільярди

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України за період з 1 січня по 2 серпня купив на міжбанківському валютному ринку 2,910 мільярда доларів.

Дивися повний текст НБУ з початку року купив на міжбанку $3 мільярди.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:33

И зачем нам МВФ,может нам им дать в долг?
borzol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:22

Когда госорган за неделю выкупает 20-30% валюты, то нельзя говорить, что у нас курс на межбанке рыночный курс
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Вот у мееня возник вопрос - А откуда НБУ взял деньги на выкуп 3 млрд долларов?
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:38

  borzol написав:И зачем нам МВФ,может нам им дать в долг?

МВФ дает под 3%, а дурачки отказываются брать по 3%, они берут намного дороже.
BIGor
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