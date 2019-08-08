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Експерт розповів, коли
Україна вийде з кризи

Експерт розповів, коли Україна вийде з кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:13

Експерт розповів, коли Україна вийде з кризи

Пропонуємо до обговорення:
Українська економіка починає виходити з кризи: інфляція сповільниться, а зарплати зростуть.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:14

О выходе из кризиса можно начинать говорить когда ввп достигнет 2013 года, а о выходе из кризиса который длиться постоянно с 1991года, можно говорить когда уровень ввп превысит уровень 1991 года.
Остальное -олько слова "аналитиков"
blueiceua
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