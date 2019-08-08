Українська економіка починає виходити з кризи: інфляція сповільниться, а зарплати зростуть.
Дивися повний текст Експерт розповів, коли Україна вийде з кризи.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:13
Експерт розповів, коли Україна вийде з кризи
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Дивися повний текст Експерт розповів, коли Україна вийде з кризи.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:14
О выходе из кризиса можно начинать говорить когда ввп достигнет 2013 года, а о выходе из кризиса который длиться постоянно с 1991года, можно говорить когда уровень ввп превысит уровень 1991 года.
Остальное -олько слова "аналитиков"
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