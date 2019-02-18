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США вводять обмеження для п'яти китайських фірм
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:31
Пропонуємо до обговорення:
Офіційні представники адміністрації президента США Дональда Трампа оприлюднили набір правил, які офіційно забороняють урядовим відомствам закуповувати обладнання у 5 китайських фірм.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:31
Вот такой вот типа свободный рынок
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