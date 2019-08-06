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Зеленський обіцяє активний розвиток ІТ-сфери у найближчі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:32
Пропонуємо до обговорення:
Україна у найближчі п'ять років активно розвиватиме ІТ-сферу.
Дивися повний текст Зеленський обіцяє активний розвиток ІТ-сфери у найближчі п’ять років
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:32
а как это зависит от Зеленского?...
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