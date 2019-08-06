Про це повідомляє ПФУ.
Дивися повний текст Пенсійний фонд запустив сервіс \"Е-пенсія\".
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:55
Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд запустив сервіс \"Е-пенсія\".
Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:55
Боюсь спросить, а у скольких людей предпенсионного возраста есть ЕЦП ?
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