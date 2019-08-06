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Пенсійний фонд запустив
сервіс "Е-пенсія"

Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:58

Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ПФУ.

Дивися повний текст Пенсійний фонд запустив сервіс \"Е-пенсія\".
R2
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