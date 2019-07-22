Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з'ясовувати всю ключову інформацію про них.
Дивися повний текст Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:02
Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік
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Дивися повний текст Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:02
Вы за подобным к Шарию обращайтесь. Он любое досье на любого в интернете найти может. Или Дубинскому.
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