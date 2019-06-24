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У «Борисполі» назвали
найпунктуальніші авіакомпанії в липні

У «Борисполі» назвали найпунктуальніші авіакомпанії в липні
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:03

У «Борисполі» назвали найпунктуальніші авіакомпанії в липні

Пропонуємо до обговорення:
У липні 2019 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» вдвічі збільшив пасажиропотік за трирічний період роботи

Дивися повний текст У «Борисполі» назвали найпунктуальніші авіакомпанії в липні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:04

Не знаю, як там інші авіалінії - але Джорджіан Іалайнс - ну дуже пунктуальні. Наш виліт з борисполя затримали на 3 години. Виліт з Тбілісі - на 8 годин.
Мабуть, якщо затримка більше ніж на 1 годину - це вже зовсім інший рейс?
jeugen
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