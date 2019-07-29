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Українську ГТС можуть передати
приватним компаніям - Коболєв

Українську ГТС можуть передати приватним компаніям - Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:53

Українську ГТС можуть передати приватним компаніям - Коболєв

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський в Туреччині дав дуже важливий сигнал приватному бізнесу - закон про концесії, який спростить співпрацю держави з інвесторами.

Дивися повний текст Українську ГТС можуть передати приватним компаніям - Коболєв.
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