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Українську ГТС можуть передати приватним компаніям - Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:53
Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський в Туреччині дав дуже важливий сигнал приватному бізнесу - закон про концесії, який спростить співпрацю держави з інвесторами.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:54
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