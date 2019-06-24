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В НБУ назвали три причини рекордного зміцнення гривні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:46
Пропонуємо до обговорення:
Член ради Національного банку України Василь Фурман зазначив, що вартість долара в Україні визначається ринком.
Дивися повний текст В НБУ назвали три причини рекордного зміцнення гривні до долара
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:47
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