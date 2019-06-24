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В НБУ назвали три причини
рекордного зміцнення гривні до...

В НБУ назвали три причини рекордного зміцнення гривні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:46

В НБУ назвали три причини рекордного зміцнення гривні до...

Пропонуємо до обговорення:
Член ради Національного банку України Василь Фурман зазначив, що вартість долара в Україні визначається ринком.

Дивися повний текст В НБУ назвали три причини рекордного зміцнення гривні до долара.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:47

Урожай выше рекордного! Почему кавуны и овощи такие дорогие?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 08:47

  Dikoy написав:Урожай выше рекордного! Почему кавуны и овощи такие дорогие?


Потому, что то кукуруза, подсолнух, ячмень и прочий корм.
Ratatui
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