Член ради Національного банку України Василь Фурман зазначив, що вартість долара в Україні визначається ринком.
Дивися повний текст В НБУ назвали три причини рекордного зміцнення гривні до долара.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:46
В НБУ назвали три причини рекордного зміцнення гривні до...
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Дивися повний текст В НБУ назвали три причини рекордного зміцнення гривні до долара.
Додано: Суб 10 сер, 2019 02:36
Додано: Суб 10 сер, 2019 08:47
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