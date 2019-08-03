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Власники Xiaomi Mi A1 скаржаться на батарею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:05
Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, після встановлення останнього апдейта смартфон почав дуже швидко розряджатися, повідомляє Gizmochina. Деякі користувачі відзначають надмірно швидку витрату заряду акумулятора.
Дивися повний текст Власники Xiaomi Mi A1 скаржаться на батарею
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:05
После иульской обновы аккумулятор сдох
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