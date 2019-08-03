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Власники Xiaomi Mi A1
скаржаться на батарею

Власники Xiaomi Mi A1 скаржаться на батарею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:05

Власники Xiaomi Mi A1 скаржаться на батарею

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, після встановлення останнього апдейта смартфон почав дуже швидко розряджатися, повідомляє Gizmochina. Деякі користувачі відзначають надмірно швидку витрату заряду акумулятора.

Дивися повний текст Власники Xiaomi Mi A1 скаржаться на батарею.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:05

После иульской обновы аккумулятор сдох
farmazian_art
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:45

Все обновления одно лечат, а другое калечат. Если вполне удовлетворяет работа смартфона на заводских прошивках, благоразумнее ничего не обновлять. Согласно поговорке "лучшее - враг хорошего", "лучшего" можно так и не достичь, и при этом потерять "хорошее", а также время и деньги.
warlamp
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