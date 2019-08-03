Зокрема, після встановлення останнього апдейта смартфон почав дуже швидко розряджатися, повідомляє Gizmochina. Деякі користувачі відзначають надмірно швидку витрату заряду акумулятора.
Дивися повний текст Власники Xiaomi Mi A1 скаржаться на батарею.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:05
Власники Xiaomi Mi A1 скаржаться на батарею
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Дивися повний текст Власники Xiaomi Mi A1 скаржаться на батарею.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:45
Все обновления одно лечат, а другое калечат. Если вполне удовлетворяет работа смартфона на заводских прошивках, благоразумнее ничего не обновлять. Согласно поговорке "лучшее - враг хорошего", "лучшего" можно так и не достичь, и при этом потерять "хорошее", а также время и деньги.
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