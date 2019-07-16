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Американський банк
пробачив клієнтам усі борги

Американський банк пробачив клієнтам усі борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:29

Американський банк пробачив клієнтам усі борги

Пропонуємо до обговорення:
Американський банк “Chase” списав усі борги власникам кредитних карток у Канаді.

Дивися повний текст Американський банк пробачив клієнтам усі борги.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:29

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