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Американський банк пробачив клієнтам усі борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:29
Пропонуємо до обговорення:
Американський банк “Chase” списав усі борги власникам кредитних карток у Канаді.
Дивися повний текст Американський банк пробачив клієнтам усі борги
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R2
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:29
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:08
Просто так ничего не прощают, там темболее
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bklochok
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