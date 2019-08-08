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Збиток харківського метро після підвищення тарифу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:04
Пропонуємо до обговорення:
З січня по червень 2019 року збиток КП "Харківський метрополітен" склав 54 млн грн.
Дивися повний текст Збиток харківського метро після підвищення тарифу збільшився вдвічі
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:04
Кернес ???????
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:15
Значит нужно понижать
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Igorten
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