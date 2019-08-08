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Збиток харківського метро
після підвищення тарифу...

Збиток харківського метро після підвищення тарифу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:04

Збиток харківського метро після підвищення тарифу...

Пропонуємо до обговорення:
З січня по червень 2019 року збиток КП "Харківський метрополітен" склав 54 млн грн.

Дивися повний текст Збиток харківського метро після підвищення тарифу збільшився вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:04

Кернес ???????
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:15

Значит нужно понижать :)
Igorten
 
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Понизить до 2 грн, и будет очередь и прибыль
gavchik
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:37

Re: Збиток харківського метро після підвищення тарифу...

Раз збитки, треба компенсувати. Тобто підвищити тариф...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:50

Экономистов в украинском правительстве не осталось. Азиров був останним судя по состоянию дел.
priem_metalla86
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