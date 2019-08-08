З січня по червень 2019 року збиток КП "Харківський метрополітен" склав 54 млн грн.
Дивися повний текст Збиток харківського метро після підвищення тарифу збільшився вдвічі.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:04
Збиток харківського метро після підвищення тарифу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Збиток харківського метро після підвищення тарифу збільшився вдвічі.
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:37
Re: Збиток харківського метро після підвищення тарифу...
Раз збитки, треба компенсувати. Тобто підвищити тариф...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 10 сер, 2019 16:50
Экономистов в украинском правительстве не осталось. Азиров був останним судя по состоянию дел.
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