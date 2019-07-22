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У Пенсійному фонді повідомили
кількість пенсіонерів з...

У Пенсійному фонді повідомили кількість пенсіонерів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:11

У Пенсійному фонді повідомили кількість пенсіонерів з...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 липня 2019 року пенсії понад 10 тис. грн в Україні отримують 237,7 тис. осіб.

Дивися повний текст У Пенсійному фонді повідомили кількість пенсіонерів з пенсією понад 10 тис. гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:12

Было бы намного интереснее, если бы эти 237,7 тыс. человек с более 10 тыс. грн расписали по видам получения пенсии. Почти все они прячутся в пожизненном денежном содержании. Депутаты, и бывшие коммунисты.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:18

  zloy_ukr написав:Было бы намного интереснее, если бы эти 237,7 тыс. человек с более 10 тыс. грн расписали по видам получения пенсии. Почти все они прячутся в пожизненном денежном содержании. Депутаты, и бывшие коммунисты.

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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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