У Пенсійному фонді повідомили кількість пенсіонерів з...

Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:12

Было бы намного интереснее, если бы эти 237,7 тыс. человек с более 10 тыс. грн расписали по видам получения пенсии. Почти все они прячутся в пожизненном денежном содержании. Депутаты, и бывшие коммунисты.