Станом на 1 липня 2019 року пенсії понад 10 тис. грн в Україні отримують 237,7 тис. осіб.
Дивися повний текст У Пенсійному фонді повідомили кількість пенсіонерів з пенсією понад 10 тис. гривень.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:11
У Пенсійному фонді повідомили кількість пенсіонерів з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Пенсійному фонді повідомили кількість пенсіонерів з пенсією понад 10 тис. гривень.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:12
Было бы намного интереснее, если бы эти 237,7 тыс. человек с более 10 тыс. грн расписали по видам получения пенсии. Почти все они прячутся в пожизненном денежном содержании. Депутаты, и бывшие коммунисты.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:18
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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