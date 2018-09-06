Компанія Vodafone запустила мережі 5G в понад 20 містах Німеччини на основі мережевого обладнання Ericsson.
Дивися повний текст Ericsson і Vodafone запустили 5G в Німеччині.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:07
Ericsson і Vodafone запустили 5G в Німеччині
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Дивися повний текст Ericsson і Vodafone запустили 5G в Німеччині.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:20
aaggrruu
Кожен другий - стример, кожен перший - влогер. Німці грають на випередження.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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