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Ericsson і Vodafone
запустили 5G в Німеччині

Ericsson і Vodafone запустили 5G в Німеччині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:07

Ericsson і Vodafone запустили 5G в Німеччині

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Vodafone запустила мережі 5G в понад 20 містах Німеччини на основі мережевого обладнання Ericsson.

Дивися повний текст Ericsson і Vodafone запустили 5G в Німеччині.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:07

А нах такие скорости?
aaggrruu
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:20

aaggrruu
Кожен другий - стример, кожен перший - влогер. Німці грають на випередження.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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