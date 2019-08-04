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Криптовалюта Tron (TRX) - чому варто купити?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 сер, 2019 00:13
Пропонуємо до обговорення:
Вже мільйон разів обговорювалося, що ринок криптовалют зазнає дуже багато маніпуляцій, в основному з двох причин.
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