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Банкір пояснив, навіщо Україна переходить на рахунки IBAN
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 сер, 2019 08:34
Пропонуємо до обговорення:
З 5 серпня в Україні почали вводити міжнародний номер банківського рахунку (International Bank Account Number, IBAN), а з 1 листопада його використання стане обов'язковим.
Дивися повний текст Банкір пояснив, навіщо Україна переходить на рахунки IBAN
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Додано: Суб 10 сер, 2019 08:34
Я правильно понял, что р/с юридических лиц будут выглядеть иначе и придётся перезаключать договора с новыми реквизитами?
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avk
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