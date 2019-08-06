RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Дефіциту не буде": Україні
запропонували альтернативу...

"Дефіциту не буде": Україні запропонували альтернативу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 08:41

"Дефіциту не буде": Україні запропонували альтернативу...

Пропонуємо до обговорення:
Україні не загрожує дефіцит дизельного палива через скорочення поставок з Росії. Більше того, протягом 3-5 років вітчизняний ринок може повністю перейти на інші джерела поставок.

Дивися повний текст \"Дефіциту не буде\": Україні запропонували альтернативу російському дизелю.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90250
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні треба ввести мораторій на нову забудову -...
R2 » Вів 06 сер, 2019 12:21
2 102
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 13:03
blueiceua
Зеленський повідомив, коли в Україні запрацює земельна...
R2 » Чет 08 сер, 2019 12:04
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 12:48
сова
В Україні зріс попит на електрокари: Топ-5 популярних...
R2 » Чет 08 сер, 2019 08:39
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 08:39
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.